مصاريف جامعة المستقبل 2023 والأوراق المطلوبة.. تبدأ من 60 ألف جنيه

بعد إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، تنشر «الوطن»، مصاريف جامعة المستقبل 2023 والأوراق المطلوبة، والتي تعد أحد أكثر الجامعات الخاصة الواعدة في مصر، حيث تسعى لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة.

مصاريف جامعة المستقبل 2023 والأوراق المطلوبة

وجاءت مصاريف جامعة المستقبل 2023 والأوراق المطلوبة، كالتالي:

- مصاريف كلية طب الأسنان بجامعة المستقبل: 180 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة بجامعة المستقبل: 108 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة بجامعة المستقبل: 75 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسب بجامعة المستقبل: 73 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الإدارة بجامعة المستقبل: 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاقتصاد بجامعة المستقبل: 60 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة المستقبل 2023

ـ إنشاء ملف التقديم عن طريق موقع الجامعة فقط.

- بعد عمل الملف سيتم استقبال رسالة نصية وبريد إلكتروني على الرقم والإيميل المسجل من قبل الطالب.

- موضح بالرسالة اسم المستخدم وكلمة المرور.

- دفع رسوم الملف 1600 جنيه عن طريق بطاقة الائتمان / كارت ميزة / خدمة فوري أو من مقر الجامعة.

- بعد الدفع سيقوم الطالب بالدخول على Apply Online Portal وتحديد مواعيد الامتحان الخاص بالقبول وبعد أداء الامتحان سيتم إرسال رسالة وبريد إلكتروني بنتيجة الطالب.

- يقوم الطالب بدفع مبلغ 1000 جنيه، رسوم امتحان تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي للالتحاق بالمستوى المناسب للطالب.