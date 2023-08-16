جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. يستمر لمدة 10 أيام

بدأ العدد التنازلي، لانطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يوم السبت 19 أغسطس 2023، وفق جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023 المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر لمدة 10 أيام وتنتهي يوم 29 من الشهر ذاته.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يسمح لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة أو مادتين دخول امتحانات الدور الثاني وفق جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023، حيث يحصل الطالب على درجة النجاح في مادة أو مادتين الراسب فيها، عدا الطلاب الذين طلبوا تأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثاني بعذر وتم قبوله يحصلون على الدرجة الفعلية كاملة.

جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية «علوم ورياضة» والأدبية، كما يلي.

- يوم السبت 19 أغسطس الجاري: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 20 أغسطس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- يوم الاثنين 21 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

- يوم الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

- يوم الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 26 أغسطس: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا.

- يوم الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وانتهت وزارة التربية والتعليم، من الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، من حيث طباعة الأسئلة، استعدادا لبدء الامتحانات، مؤكدة تشكيل غرفة عمليات في المديريات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وانضباط العملية التعليمية دون أي مشاكل أو عوائق.