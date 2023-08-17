بنك قناة السويس يرفع رأس ماله إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 150%

قال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس المملوك للدولة، إنه نجح خلال الخمس سنوات الماضية في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه مصري عام 2019 وصولا إلى 5 مليارات جنيه بنسبة 150%، ليتوافق مع متطلبات البنك المركزي للحد الأدنى لرأس المال، وذلك بالتنمية الذاتية من أرباح البنك، برغم التحديات التي واجهت البنك والعالم أجمع خلال الفترة الماضية، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف في بيان له، أنه تم اتخاذ خطوات زيادة رأس المال اعتباراً من نهاية عام 2019 حيث تقرر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 200 مليون جنيه مصري، وفى نهاية عام 2020 تقرر توزيع أسهم مجانية بنحو 704.3 مليون جنيه مصري، وفى نهاية عام 2021 تقرر توزيع أسهم مجانية بـ695.7 مليون جنيه مصري، وفى نهاية عام 2022 تقرر توزيع مليار جنيه مصري ويتم حالياً الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية والرقابية لإتمام عملية التوزيع، كما وافقت الجمعية العامة في 13 أغسطس 2023 على توزيع أسهم مجانية بمبلغ 400 مليون جنيه مصري وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أرباح بنك قناة السويس

يذكر أن الزيادات والبالغ قيمتها 3.0 مليار جنيه مصري تمت من أرباح البنك المحققه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022، حيث ساهمت في زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه مصري إلى 5.0 مليارات جنيه وبنسبة زيادة 150%، وأن تلك الأرباح تحققت نتيجة أعمال تدعيم البنية التحتيه للبنك وإضافة هوية بصرية جديدة للفروع وإعادة الهيكلة وتطوير منتجات البنك مع إضافة منتجات جديدة ساهمت في نمو النشاط وكنتيجة طبيعية للجهود المخلصة للعاملين.