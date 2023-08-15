طريقة فتح حساب توفير «Elite» في بنك قناة السويس بعائد شهري «9.50%»

في ظل العروض المختلفة التي تطرحها البنوك لعملائها، من حيث الشهادات والحسابات، يتيح بنك قناة السويس أنواعًا متعددة من حسابات التوفير، بينها حساب «Elite» بالجنيه المصري، بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

ونرصد في السطور التالية طريقة فتح حساب توفير Elite، والمستندات المطلوبة، وأسعار العائد لشهر أغسطس 2023:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- دورية صرف العائد شهريًا.

المستندات المطلوبة

- نسخة من البطاقة الشخصية للمصريين، أو جواز السفر للأجانب المقيمين بعد الاطلاع على الأصل.

- نسخة من شهادة ميلاد القاصرين بعد الاطلاع على الأصل.

- فاتورة مرافق حديثة «كهرباء، هاتف، إلخ»، وقد يتطلب مستندات أخرى.

- مصاريف «فتح الحساب، التشغيل، كشف الحساب»، وإصدار بطاقة الخصم المباشر، وبطاقة الخصم المباشر إضافي مجانًا.

أسعار العائد على حساب توفير

- من 5000 جنيه لأقل من 50 ألف جنيه، يكون العائد 1.50%.

- من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، 1.75%.

- من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، 7.00%.

- من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، يكون 7.50%.

- من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، يكون 8.50%.

- من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه، 9.00%.

- 10 ملايين جنيه فأكثر، يكون العائد 9.50%.