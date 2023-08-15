طريقة فتح حساب توفير «Elite» في بنك قناة السويس بعائد شهري «9.50%»
كتب:
منة العشماوي
04:41 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
أسعار العائد
في ظل العروض المختلفة التي تطرحها البنوك لعملائها، من حيث الشهادات والحسابات، يتيح بنك قناة السويس أنواعًا متعددة من حسابات التوفير، بينها حساب «Elite» بالجنيه المصري، بحد أدنى 5 آلاف جنيه.
ونرصد في السطور التالية طريقة فتح حساب توفير Elite، والمستندات المطلوبة، وأسعار العائد لشهر أغسطس 2023:
- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
- دورية صرف العائد شهريًا.
المستندات المطلوبة
- نسخة من البطاقة الشخصية للمصريين، أو جواز السفر للأجانب المقيمين بعد الاطلاع على الأصل.
- نسخة من شهادة ميلاد القاصرين بعد الاطلاع على الأصل.
- فاتورة مرافق حديثة «كهرباء، هاتف، إلخ»، وقد يتطلب مستندات أخرى.
- مصاريف «فتح الحساب، التشغيل، كشف الحساب»، وإصدار بطاقة الخصم المباشر، وبطاقة الخصم المباشر إضافي مجانًا.
أسعار العائد على حساب توفير
- من 5000 جنيه لأقل من 50 ألف جنيه، يكون العائد 1.50%.
- من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، 1.75%.
- من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، 7.00%.
- من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، يكون 7.50%.
- من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، يكون 8.50%.
- من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه، 9.00%.
- 10 ملايين جنيه فأكثر، يكون العائد 9.50%.