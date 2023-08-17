رئيس «صحة النواب»: إنشاء صندوق لتعويضات الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية

مشروع قانون المسؤولية الطبية واحدا من مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها وإقرارها بدور الانعقاد الرابع، والمزمع انعقاده في أول أكتوبر المقبل، بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وكذلك الجهة الطبية.

وحظى مشروع قانون المسؤولية الطبية بكثير من جلسات النقاش داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، وعلى رأسها لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم مقدم مشروع القانون، ودعوة النقابات الطبية المختصة لمناقشة مواد المشروع، بهدف الوصول إلى صياغات قانونية واضحة تضمن حقوق الطبيب والمريض.

تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب في قانون المسؤولية الطبية

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية واحدا من مشروعات القوانين الهامة، وينتظر صدورها قريبا لتحسين بيئة العمل، لافتا إلي أنه يتضمن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والمنشآت الطبية، كما يتضمن إنشاء صندوقا لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم.

عقوبة مخالفة قانون المسؤولية الطبية

ووفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية يترتب على مخالفة هذا القانون حال صدوره عددا من العقوبات، تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، والحبس مدة لاتقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا ترتب التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي، أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.