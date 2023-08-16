الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 الشعبة الأدبي بجامعة دمياط

يبحث الكثير من طلاب المرحلة الثانية من التنسيق عن تنسيق الكليات المتاحة للشعبة الأدبية، وتتيح جامعة دمياط 11 كلية أدبية، يمكن الطلاب الاختيار المناسب لقدراتهم وميولهم والأقرب إلى مجموعهم من بينها.

كليات أدبية متاحة بجامعة دمياط في المرحلة الثانية

وتستعرض «الوطن» أهم الكليات المتاحة في المرحلة الثانية من التنسيق والتي تقبل من الشعبة الأدبية بجامعة دمياط وذلك بحسب الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى، وكان أبرزها كلية الآداب والتربية والآثار والتجارة

وجاءت الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بجامعة دمياط في المرحلة الثانية، على هذا النحو:

الحد الأدنى لكلية تربية بجامعة دمياط 318 درجة.

الحد الأدنى لكلية الآثار بجامعة دمياط 341رجة.

الحد الأدنى لكلية التجارة جامعة دمياط: 315.

الحد الأدنى للقبول بكلية التربية تعليم أساسي: 299 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب: 297 درجة.

موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023

وبدأ موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023، أمس الثلاثاء، وسوف ينتهى السبت 19 أغسطس، أي لمدة 5 أيام لذا يهتم طلاب الشعبتين بمعرفة كافة المعلومات عن الكليات المتاحة وأقسامها قبل انتهاء موعد المرحلة الثانية.