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شروط وخطوات تجديد جواز السفر بالسعودية.. عبر منصة «أبشر»

كتب:

سارة ثروت
05:18 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
الجوازات السعودية

الجوازات السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم، شرطا جديدا لتجديد جواز السفر لكل مواطن، حيث دعت المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة تجديد جواز السفر إلى ضرورة متابعة مقر الجوازات الموجود في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، من أجل فحص الجواز القديم بعد تجديده عبر منصة وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية «أبشر»، في مهلة أقصاها 10 أيام منذ بداية تنفيذ الخدمة.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، أكّدت الجوازات السعودية، أنه بإمكان المواطنين تجديد جوازات سفرهم عبر منصة «أبشر»، ولكن بشرط مراجعة جواز السفر السابق قبل تجديده في أحد مقرات الجوازات، ويمكن لكل مواطن تجديد جواز سفره من خلال الدخول علي المنصة واختيار خدمة تجديد جواز السفر، ثم يختار المتقدم المستفيد، وتحديد مدة جواز السفر، وكتابة عنوان المكان الذي يرغب المتقدم في استلام الجواز عليه، بالإضافة إلى تسديد رسوم التوصيل، معربة عن أن خدمة سداد رسوم تجديد الجواز متوفرة على قنوات السداد البنكية في منصة أبشر.

جواز السفر السعودي

وذكرت الجوازات أن عملية تجديد جواز السفر للزوجة والأبناء لمن هم فوق الـ21 عاما ستكون من خلال حساباتهم الخاصة في منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث سيتم إرسال إيصال الجوازات الجديدة أو عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجّل في المنصة.

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بقلم سارة ثروت