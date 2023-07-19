شروط وخطوات تجديد جواز السفر بالسعودية.. عبر منصة «أبشر»

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم، شرطا جديدا لتجديد جواز السفر لكل مواطن، حيث دعت المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة تجديد جواز السفر إلى ضرورة متابعة مقر الجوازات الموجود في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، من أجل فحص الجواز القديم بعد تجديده عبر منصة وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية «أبشر»، في مهلة أقصاها 10 أيام منذ بداية تنفيذ الخدمة.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، أكّدت الجوازات السعودية، أنه بإمكان المواطنين تجديد جوازات سفرهم عبر منصة «أبشر»، ولكن بشرط مراجعة جواز السفر السابق قبل تجديده في أحد مقرات الجوازات، ويمكن لكل مواطن تجديد جواز سفره من خلال الدخول علي المنصة واختيار خدمة تجديد جواز السفر، ثم يختار المتقدم المستفيد، وتحديد مدة جواز السفر، وكتابة عنوان المكان الذي يرغب المتقدم في استلام الجواز عليه، بالإضافة إلى تسديد رسوم التوصيل، معربة عن أن خدمة سداد رسوم تجديد الجواز متوفرة على قنوات السداد البنكية في منصة أبشر.

الجوازات: فحص جواز السفر السابق حضورياً متطلب لإتمام عملية التجديد.https://t.co/rxPhZRV2bA pic.twitter.com/bp6iGLxslM — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 19, 2023

جواز السفر السعودي

وذكرت الجوازات أن عملية تجديد جواز السفر للزوجة والأبناء لمن هم فوق الـ21 عاما ستكون من خلال حساباتهم الخاصة في منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث سيتم إرسال إيصال الجوازات الجديدة أو عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجّل في المنصة.