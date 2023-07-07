«سكاي نيوز»: أزمة في تجديد جواز السفر الأمريكي بالولايات المتحدة

منذ إعادة فتح الحدود الدولية ورفع قيود جائحة «كورونا» على السفر الدولي، أصبح تجديد جوازات السفر في الولايات المتحدة كابوساً إداريًا مرهقًا للكثيرين، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

العشرات من الأشخاص ينتظرون في طوابير أمام مبنى إدارة تجديد جوزات السفر

يُنتظر العشرات من الأشخاص في طوابير أمام مبنى إداري لتجديد جوازات سفرهم، وبعضهم يضطر للسفر إلى الخارج بسبب وفاة قريب أو لأغراض العمل أو السياحة.

يعتقد ديفيد ألواديش، مؤسس شركة «إيتس إيزي» التي تتخصص في إنجاز المعاملات الإدارية مثل تجديد جوازات السفر في الولايات المتحدة، أن الصعوبات التي يواجهها المتقدمون لتجديد جوازات سفرهم تعود إلى عدة عوامل.

ووفقًا لما صرح به ألواديش لوكالة «فرانس برس»، يشعر بأن جميع الأشخاص الموجودين داخل أمريكا، بالإضافة إلى الأمريكيين قرروا تجديد جوازات سفرهم والسفر في نفس الوقت، وأضاف قائلًا: «لم أشهد ذلك من قبل خلال أربعين عامًا من العمل في جوازات السفر».

ويشير ألواديش إلى أن هناك ذروة في طلبات تجديد جوازات السفر بعد جائحة «كوفيد-19»، بالإضافة إلى إنشاء نظام تكنولوجي جديد للتقديم على التجديد عبر الإنترنت لم يتوافق مع المتطلبات الأمنية وتم تعليقه مؤقتًا.

تعرف على مدة تجديد جواز السفر

وفي شهر مارس الماضي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن تجديد جواز السفر أو إصدار جواز جديد يستغرق مدة تتراوح بين 10 إلى 13 أسبوعًا، في حين تستغرق الإجراءات المسرّعة من 7 إلى 9 أسابيع مع دفع رسوم إضافية تقدر بـ60 دولارًا.

وتشهد فترات الانتظار هذه تأخّرًا يصل إلى مرتين ما كانت عليه قبل الجائحة، وهذا يعود إلى تقديم نحو 500 ألف طلب لتجديد جواز السفر تقريبًا كل أسبوع منذ بداية العام، بزيادة نسبتها 30% عن المعدل الأسبوعي للعام 2022 الذي تمّ خلاله إصدار 22 مليون جواز سفر، وفق ما صرح به وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للجنة في الكونجرس.

ويأتي هذا الارتفاع غير المسبوق في الطلبات في وقت اضطرت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إلى إعادة هيكلة خدمة تجديد جوازات السفر، حيث تعرضت الخدمة إلى تدهور شديد خلال فترة جائحة كوفيد-19، وذلك لأن الموظفين تم تكليفهم بمهام إدارية أخرى خلال تلك الفترة، وفق ما صرح به بلينكن.

إنفاق مئات الدولارات على الشركات الخاصة

وناشد بلينكن المواطنين بالتأكد من تاريخ صلاحية جوازات سفرهم وتجديدها في أقرب وقت ممكن قبل موعد سفرهم، وغالبًا ما يلجأ العديد من الأشخاص إلى خدمات الشركات الخاصة وينفقون مئات الدولارات للحصول على جواز سفر خلال يوم واحد.

ويصل المبلغ الإجمالي الذي ينفقه الأمريكيون للحصول على موعد لتجديد جوازات السفر إلى 2500 دولار، في حين يجد العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع تلك المبالغ أنفسهم يقفون في طوابير انتظار طويلة جدًا.

ويعتقد بلينكن أن الحل يمكن أن يكون في إعادة تشغيل الخدمة الإلكترونية التي ستكون قادرة على معالجة ما لا يقل عن 60 بالمئة من الطلبات.