هل تقديم شهادة التجنيد ضرورة لتجديد جواز السفر؟.. اعرف خطوات الاستخراج

«هل تقديم شهادة التجنيد ضرورة لتجديد جواز السفر؟».. سؤال أجابت عنه مصلحة الجوازات والهجرة، موضحة أنه من الضروري تقديم شهادة التجنيد أو الموقف منه إلى المصلحة وقت تجديد الجواز.

تطوير الخدمات الشرطية

ووفق المعلن على منصة وزارة الداخلية أنه ينبغي على المواطن تقديم كل المستندات الرسمية حتى يتمكن من الحصول على جواز السفر في وقت قصير وفق استراتيجية وزارة الداخلية تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في إطار من التطوير والتحديث، كما يمكن الحصول على الخدمات إلكترونية أيضًا في وقت سريع.

خطوات تجديد جواز السفر المصري 2023

- الحصول على استمارة جواز سفر «نموذج 29 جوازات» وهي مجانية، يقوم المتقدم بكتابة البيانات المطلوبة، وتتضمن الاسم باللغة العربية والإنجليزية، رقم بطاقة الرقم القومي، محل السكن.

- بعد الانتهاء من استيفاء بيانات الاستمارة الذهاب إلى الموظف المختص، لمراجعة البيانات وإلصاق الصور، والاطلاع على المستندات.

- يقوم الموظف باستخراج إيصال بقيمة الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر، ويضاف إليها مبلغ «تأمين جواز السفر» لغير الحاصلين على مؤهل، مع العلم أنه بإمكانك استرداد هذا المبلغ بعد إنهاء استخراج جواز السفر الخاص بك أو إلغائه.

- إذا كنت تريد جواز السفر بشكل عاجل أخبر الموظف، الذي سيضيف قيمة رسوم خدمة عاجل إلى رسوم استخراج جواز السفر.

- التوجه إلى الخزانة لدفع الرسوم والحصول على إيصال الدفع مختوما.

- ثم التوجه إلى الموظف لاستلام الأوراق والمستندات المطلوبة.

- يمكنك استلام جواز السفر الجديد خلال 3 أيام، أو دفع قيمة «خدمة عاجل» واستلامه خلال 24 ساعة على الأكثر.

مستندات مطلوبة لتجديد جواز السفر 2023

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، مع الاحتفاظ بالأصل للاطلاع، أما من هم أقل من 16 عاما فيجب إحضار نسخ من شهادات ميلاد مميكنة.

- 4 صور شخصية مقاس «4 في 6» بخلفية بيضاء حديثة.

- بالنسبة للذكور، يجب إحضار شهادة إثبات موقف التنجيد.

- إثبات الحالة الاجتماعية، من خلال صورة من مستند قسيمة الزواج، الطلاق، الوفاة «للزوج أو الزوجة» والأصل للاطلاع.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي، ما لم يكن مثبتا في بطاقة الرقم القومي، وفي حالة كان المتقدم طالبا، يجب إحضار بيان طالب من المدرسة أو الجامعة مختوما.

- تقديم جواز السفر المنتهي للحصول على الجواز الجديد.