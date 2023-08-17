«الضرائب» تنظم ندوات توعية مجانية للممولين والاتحادات الصناعية

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ المصلحة تنظم ندوات توعية مجانية الأون لاين يوميا، للممولين والغرف التجارية والاتحادات الصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والنقابات المهنية، لتقديم التوعية اللازمة والمساعدة، من خلال وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فضلا عن تنظيم سلسلة ندوات وورش عمل مجانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، يحاضر بها فريق متخصص وعلى درجة عالية من الكفاءة للشرح والرد على الاستفسارات والتساؤلات حول المنظومات الضريبية المختلفة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّ المصلحة تبذل كل الجهد من أجل تقديم التوعية الضريبية الصحيحة للممولين وتقديم المساعدة والدعم الفني، خاصة مع تطبيق المنظومات الإلكترونية المختلفة تيسيرا على الممولين، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون، متابعا أنّ مصلحة الضرائب ترحب بجميع الدعوات للتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والضريبي لعقد ندوات توعية ضريبية بالحضور الفعلي.

وأشار إلى أنّ مصلحة الضرائب المصرية اهتمت كثيرًا بأن يكون لها تواجد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة بمختلف الوسائل للممولين، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية، وانتشار التعامل معها، حيث أنشأت المصلحة صفحات رسمية لها على فيس بوك، وx، وإنستجرام ، ولينكد إن، وتليجرام، وما زالت حريصة على إنشاء صفحات رسمية لها في أس مواقع أخرى على الإنترنت يتم استحداثها، لافتا إلى أنّ ذلك يأتي من حرص المصلحة على التواصل الفعال والحالي مع أطراف المجتمع الضريبي والمدني.