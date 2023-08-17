ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسماعيلية

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية برئاسة المقدم عادل الجزار، كمية كبيرة من الدقيق المدعم قبل بيعه في السوق السوداء والمخصصة لإنتاج العيش البلدي للمواطنين، بحسب بيان رسمي لديوان محافظة الاسماعيلية.

واستهدفت حملة مباحث التموين عددا من المخابز، وتمكنت من ضبط طن و100 كيلو من الدقيق، وحررت محاضر لـ7 مخابز في نطاقات مختلفة.

وأضاف البيان أن الحملة تأتي ضمن توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري ولإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

تحرير 49 محضر في حملة مكبرة بالإسماعيلية

وشنت مباحث التموين في الإسماعيلية حملة مكبرة ضمن الرقابة علي المخابز، حررت فيها 2 محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و10محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و13 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، و5محاضر تصرف في الدقيق، ومحضر تجميع الدقيق.