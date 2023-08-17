موقع حجز أراضي الإسكان 2023.. اعرف خطوات التسجيل للشركات

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن موقع حجز أراضي الإسكان 2023، عبر بوابة خدمات المستثمرين، بهدف زيادة الاستثمار ودفع عجلات التنمية في المدن الجديدة، موضحة أنه جرى تحديد موقع حجز أراضي الإسكان 2023 لتسهيل إجراءات الحجز بشكل إلكتروني لتنفيذ خطة الدولة لأعمال الرقمنة والتحول الرقمي.

موقع حجز أراضي الإسكان 2023.. الخطوات

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، خطوات الحجز في موقع حجز أراضي الإسكان 2023، بحسب ما أوضحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهي كالتالي:

1- الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين، لمعرفة الفرص المتاحة للاسثمار.

2- تسجيل حساب المستثمر على موقع حجز أراضي الإسكان.

3- التأكد من صحة البريد الإلكتروني الذي جرى إدخاله على موقع حجز أراضي الإسكان.

4- إضافة بيانات الشركة الخاصة بالمستثمر على موقع حجز أراضي الإسكان.

5- يجري رفض الطلبات الفردية أو للمنشآت الفردية.

6- اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب فيها بموقع حجز أراضي الإسكان 2023.

7- رفع جميع البيانات والأوراق الإدارية والأموال المتعلقة بالحجز.

8- دفع مصاريف الدراسة، وستصل رسالة بسداد جدية الحجز.

9- ستصل رسالة تؤكد الحجز.

10- طبع نموذج العرض المالي وتقديمه في مظروف مالي مغلق بمقر هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة.

موقع حجز أراضي الإسكان 2023

وقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن آخر موعد للحجز على موقع حجز أراضي الإسكان 2023، كان يوم 15 مايو الماضي من عام 2023.