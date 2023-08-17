رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية للمجر الأسبوع المقبل

كتب:

مريم شريف
10:30 ص | الخميس 17 أغسطس 2023
البابا تواضروس

البابا تواضروس

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، إنّ البابا تواضروس الثاني يبدأ، الأسبوع المقبل، زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية؛ للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

لقاءات البابا تواضروس خلال زيارته

ويلتقي قداسة البابا، خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك، ومن المنتظر أن تعطي جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها.

زيارة رعوية للمجر

وتتضمن زيارة قداسته نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة، ومن المقرر أن تتضمن زيارته في الخارج زيارة بعض الدول الأوروبية والمشاركة في مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي الأوروبي، والذي يقام في ألمانيا في دورته الـ21 بدير العذراء وأبي سيفين بألمانيا، بحضور الأنبا دميان، أسقف عام ألمانيا ورئيس الدير.

اقرأ المزيد:

البابا تواضروس يستكمل الحلقة السادسة لسلسلة «صلوات قصيرة من القداس»

البابا تواضروس: نفرح بمجهودات الدولة في تطوير محور المحمودية بالإسكندرية

البابا تواضروس: المحبة ليست ضعفا والطاعة فضيلة ثمينة

البابا تواضروس يترأس نهضة العذراء مريم من كاتدرائية البشارة بحضور شعبي

البابا تواضروس يلتقي أعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

معلومات عن الأنبا بسنتي بعد تدهور صحته.. وقرار من البابا تواضروس بشأنه

تفاصيل زيارة البابا تواضروس المرتقبة إلى «المجر».. دكتوراه فخرية وجولة رعوية

البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من الإسكندرية

البابا تواضروس في لقاء ثقافي: الله حفظ مصر ومنحها نعما كثيرة وفريدة
بقلم مريم شريف