البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية للمجر الأسبوع المقبل

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، إنّ البابا تواضروس الثاني يبدأ، الأسبوع المقبل، زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية؛ للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

لقاءات البابا تواضروس خلال زيارته

ويلتقي قداسة البابا، خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك، ومن المنتظر أن تعطي جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها.

زيارة رعوية للمجر

وتتضمن زيارة قداسته نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة، ومن المقرر أن تتضمن زيارته في الخارج زيارة بعض الدول الأوروبية والمشاركة في مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي الأوروبي، والذي يقام في ألمانيا في دورته الـ21 بدير العذراء وأبي سيفين بألمانيا، بحضور الأنبا دميان، أسقف عام ألمانيا ورئيس الدير.