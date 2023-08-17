مقرر الشباب بـ«الحوار الوطني»: اللجنة تباشر مناقشة وصياغة مقترحات التمكين السياسي

قال أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني رفع إلى الرئيس توصيات لجنة الشباب في ملف ريادة الأعمال، أمس، ووجه الرئيس بإحالتها إلى الجهات المختصة لأخذ الخطوات التنفيذية، مضيفا أنه سيتم تطبيق هذا الأمر على باقي الملفات التي يجري مناقشتها وخروج توصياتها إلى مجلس الأمناء، لرفعها إلى الرئيس.

مقترحات لجنة الشباب في الحوار الوطني

أضاف «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة سوف تناقش خلال هذا الأسبوع عدد من الملفات منها التمكين السياسي للشباب، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، والأنشطة الطلابية، مؤكدا أن كل هذه الملفات لها عدد من المحاور التي سوف يتم مناقشتها على حدة، وذلك حتى يتم تقديم كافة مقترحات الشباب في الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة السابقة.

التمكين السياسي للشباب

أشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن الشباب في عهد الرئيس السيسي حصلوا على قدر كبيرمن التمكين السياسي، موضحا أن الواجب الأن أن نساعد الشباب الأصغر سنا، ونوجههم حتى يحصلوا على الفرصة التي حصلنا عليها، ويكون لهم دور كبير في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية.