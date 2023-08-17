أستاذ في العلوم السياسية: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس ضمانة على تحقيقها

قال نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسة، إن الرئيس السيسي يبدى اهتماما كبيرا بالحوار الوطني منذ الدعوة له في حفل إفطار الأسرة المصرية، وحديثه المستمر على الحوار في مختلف المناسبات، وأنه سيحقق كافة التوصيات التي ترفع إليه من قبل مجلس أمناء الحوار، لافتا إلى أن هذا يدل على أن الحياة السياسية في مصر تأخذ بعدا أخر.

ضمان تحقيق توصيات الحوار الوطني

وأضاف «الريس» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ وتيرة العمل في الحوار الوطني تسير بشكل ثابت مع الكثير من المجهود من مقبل مجلس الأمناء والأمانة الفنية، لذلك كان لابد من الخروج بمثل هذه التوصيات، مشيرا إلى رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية يعتبر ضمانة لتحقيقها.

خطوات الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي

وأشار أستاذ السياسة إلى أنّ الدولة المصرية تتخذ خطوات واضحة نحو الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، موضحا أنّ الحوار الوطني جزءً من هذه الخطوات، لذلك يشهد اهتماما كبيرا من كافة الجهات المشاركة في الحوار، لأن الجميع عمل على تغليب مصالح الوطن.

يذكر أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد أمس جلسة خاصة، لمناقشة توصيات بعض اللجان التي انتهت من مناقشة القضايا الخاصة بها، وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، واستجاب الرئيس بشكل سريع، موضحا أنه سوف يتم إرسال هذه التوصيات إلى الجهات المعنية.