تنسيق فنون تطبيقية 2023 في المحافظات.. الحد الأدنى 77%

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة تنسيق الفنون التطبيقية في المحافظات، خاصة بعد أن حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للتقديم في مرحلة التنسيق الثانية وهي 60%.

تنسيق فنون تطبيقية 2023 في المحافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نسبة ومؤشرات النجاح في الثانوية العامة هذا العام والتي جاءت مشابه للعام الماضي، وجاءت نسب تنسيق المرحلة الأولي مقاربة للعام الماضي بفارق بسيط، لذا من المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الثانية مقارب للعام الماضي، ليكون تنسيق فنون تطبيقية 2023 في المحافظات تبدأ القبول من77%:

- فنون تطبيقية بنها 331 بنسبة 80.7%

- فنون تطبيقية حلوان 327 بنسبة 79.7%

- فنون تطبيقية دمياط 322 بنسبة 78%

- فنون تطبيقية بني سويف 319 بنسبة 77%

التقديم في تنسيق فنون تطبيقية 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية التقديم في تنسيق فنون تطبيقية 2023 في المحافظات في المرحلة الثانية، من خلال رابط التنسيق الخاص بالوزارة.

أقسام الدراسة في كلية فنون تطبيقية 2023

ويوجد العديد من الأقسام المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة في كلية فنون تطبيقية 2023 في المحافظات وهي:

- قسم التصميم الداخلي والأثاث العمارة الداخلية

- قسم السينما والفوتغرافيا والتليفزيون.

- قسم الإعلان.

- قسم الملابس الجاهزة الموضة - الفاشون

- قسم الطباعة والنشر والتغليف.

- قسم التصميم الصناعي.

- قسم الأثاث والإنشاءات المعدنية والحديدية.

- قسم المنتجات المعدنية والحلي.

- قسم الخزف.

- قسم الزجاج.

- قسم الزخرفة.

- قسم النحت والتشكيل المعماري.

- قسم الغزل والنسيج والتريكو.

- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.