تنسيق فنون تطبيقية 2023-2024 للمرحلة الثانية.. والأماكن المتاحة لطلاب «علمي»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بالقسم الأدبي والعلمي بشعبتيه العلوم والرياضة 2023، وبينها تنسيق فنون تطبيقية 2023-2024 على مستوى الجمهورية.

تنسيق فنون تطبيقية 2023-2024

وكشفت وزارة التعليم العالي، عن أنّ تنسيق فنون تطبيقية 2023-2024، متاحا لطلاب المرحلة الثانية 2023، وتقبل كليات الفنون التطبيقية طلاب الثانوية العامة من القسم العلمي شعبة العلوم والرياضة فقط.

وتشترط كليات الفنون التطبيقية اجتياز امتحان القدرات لكلية الفنون التطبيقية، والحصول على درجة 60% أو لائق للالتحاق بها في العام الدراسي 2023-2024.

تنسيق فنون تطبيقية 2023-2024

وضمن الأماكن الشاغرة لطلاب للمرحلة الثانية 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي الأماكن المتاحة في كلية الفنون التطبيقية 2023- 2024، كما يلي.

كلية فنون تطبيقية جامعة بنها. كلية فنون تطبيقية جامعة بني سويف. كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان. كلية فنون تطبيقية جامعة دمياط. كلية فنون تطبيقية جامعة طنطا (يبدأ العمل بها للعام الأول للكلية).

وأعلنت وزارة التعليم العالي أنّ موقع التنسيق الإلكتروني يستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية 2023 حتى مساء السبت المقبل 19 أغسطس الجاري عبر موقع التنسيق الإلكتروني.