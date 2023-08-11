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مراسل «صباح الخير يا مصر» يرصد أبرز فعاليات مهرجان العلمين

كتب:

مريم جاد
01:31 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
مراسل «صباح الخير يا مصر»

مراسل «صباح الخير يا مصر»

قال كريم بيبرس، مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، من مدينة العلمين الجديدة، إنّ مهرجان العلمين البارحة كان مميز ومبهر وردود فعل الزائرين عليه كانت رائعة خاصًة حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت بسبب إقبال المتابعين له وتأثير موسيقاه عليهم.

تميز حفل بهاء سلطان وكارول سماحة

وأضاف «بيبرس»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منه الشرقاوي، تميز البارحة بكثرة الفعاليات الفنية وتميزها بسبب الحفلات الغنائية والإقبال الكبير على حفلة بهاء سلطان وكارول سماحة واستمراره لوقت أكثر مما يجب بسبب اندماج الجماهير معهم.

ردود أفعال الزائرين إيجابية تجاه العلمين الجديدة

وتابع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر» بأنّ الأماكن بمنطقة العلمين الجديدة كانت تستعد لاستقبال الزائرين وجماهير الحفلات والتنظيم على كفاءة عالية ولذلك ردود الأفعال كانت إيجابية تجاه العلمين وأشادت بوجود الحفلات والنشاطات الرياضية المختلفة ومشاركتهم بها ونصحت الآخرين بزيارة العلمين والتمتع بجوها.

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بقلم مريم جاد