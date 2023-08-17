«الأطباء»: «مصر العطاء» تدعم مستشفى المحلة بكاميرا مناظير متقدمة قريبا

أعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، عن زيارة اللجنة للمحلة الكبري بمحافظة الغربية، وذلك استكمالا لجولات لجنة مصر العطاء في المحافظات لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة وذلك تنسيقاً مع مديرية الصحة بالمحافظة، كما ستدعم مستشفى المحلة العام، بكاميرا مناظير متقدمة «الكاميرا HD» تستخدم مع تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد والمسالك البولية وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

وأشار مقرر «مصر العطاء» بنقابة الأطباء، إلى أن الكاميرا فائقة الدقة وذات جودة عالية حيث تعطي صورا أكثر دقة وتصل للتجاويف والمناطق بعيدة المدى مما يجعلها توفر سهولة الفحص والتشخيص وإجراء العمليات الجراحية بالمنظار بنجاح، كما سيجرى تجهيز المستشفى طبقاً لاحتياجات مديرية الشؤون الصحية.

خدمات لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء

وأوضح مقرر «مصر العطاء»، أن اللجنة مازالت تؤدي دورها الخدمي علي أكمل وجه وذلك بسبب التبرعات التي تصل إليها من المواطنين المصريين، فضلا عن أنها تقوم بتسهيل الطرق للتبرع عن طريق النقابة العامة للاطباء أو أقرب نقابة فرعية وأيضاً قامت اللجنة بعمل خدمة التبرع بسهم في الخدمات الكبرى مثل حفر الآبار والأعمال الموسمية السنوية ومصاريف العلاج وأيضاً شراء أجهزة حديثة للمستشفيات الحكومية لخدمة أهالي القرى والمحافظات وخاصة الصعيد وجنوب مصر.