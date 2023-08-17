تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. وأوراق التقديم في كليات الملك سلمان الدولية

شهدت جامعة الملك سلمان توافد العديد من الطلاب على مدار الأيام المقبلة للاستفسار عن الكليات المتاحة والبرامج التعليمية المختلفة في الجامعة، بالتزامن مع إعلان تنسيق الجامعات الاهلية 2023 وبدء التقديم لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العائدين من روسيا وأوكرانيا.

كيفية التقديم بجامعة الملك سلمان الدولية

وأعلنت جامعة الملك سلمان إمكانية التقديم للجامعة من هنا، والتعرف علي جميع الكليات المتاحة ونظام الدراسة والمصروفات الجامعية.

وأعلنت الجامعة بدء التقديم بكليات الملك سلمان الدولية وتحديد يوم مفتوح للطلاب في 23 أغسطس المقبل بمدينة شرم الشيخ للتعرف علي جميع المجالات والبرامج المتاحة وطبيعة الدراسة المتميزة و الحصول على إجابات لجميع اسئلتكم حول شروط القبول والمصروفات والمنح الدراسية، والتعرف على مرافق الجامعة المتميزة.

تنسيق الجامعات الاهلية 2023.. تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية

وشمل تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية كليات الطب 75% لكلية الطب البشري و75% لكلية طب الأسنان و73% لكلية العلاج الطبيعي و70% لكلية الصيدلة و66% لكلية الطب البيطري.

وشمل التنسيق 56% لكلية الهندسة و60% لكلية علوم الحاسب و55% لكلية التكنولوجيا الحيوية و55% لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية و55% لكلية العلوم الأساسية و55% لكلية الفنون التطبيقية.

وأعلنت الجامعة تنسيق كليات الشعبة الأدبية وحدد التنسيق 55% لكل من كليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والعلوم الاجتماعية وكلية السياحة والفنادق وكلية الحقوق والقانون وكلية التمريض وكلية الآثار وكلية العلوم السينمائية.

أواق التقديم بجامعة الملك سلمان الدولية

ويسجل الطالب الكلية التي يرغب الالتحاق بها علي الموقع الرسمي للتنسيق، أو من خلال الجامعة بأوراق التقديم لجامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، والتي جاءت كالتالي:

1- شهادة الثانوية العامة.

2- بطاقة الترشيح أو أوراق المعادلة حال كونه من إحدى الجامعات الأخرى.

3- صور شخصية.

4- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

5- استمارة 2 جند واستمارة 6 جند للذكور.