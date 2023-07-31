رئيس جامعة «الملك سلمان»: نستهدف قبول 2000 طالب.. ونسعى لتخريج أجيال من المبتكرين

أكد الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول 2023 لطلاب الثانوية العامة، مضيفاً فى حواره لـ«الوطن»، أن الجامعة ذكية ذات معايير دولية وطبيعة خاصة، وتسعى إلى تزويد المجتمع بقادة المستقبل، وجيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغييرات ملموسة لأنفسهم ومجتمعاتهم، وتهدف الجامعة إلى الريادة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة على مستوى دولى.

وأشار إلى أن الجامعة تستهدف قبول ما يقرب من 2000 طالب وطالبة بمختلف الكليات العام الدراسى الجديد.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز الاستعدادات والبرامج الجديدة للتنسيق؟

- الحمد لله أنهينا كل الاستعدادات، ونعمل حالياً على إضافة برنامج اللغة الروسية بكلية الألسن، وكذلك على إعداد دراسة الجدوى لكلية العلاج الطبيعى، ومن المتوقع العمل بالكلية واستقبال الطلاب العام الجامعى المقبل.

ونعمل أيضاً على استكمال جميع المقومات الخاصة بكلية طب الأسنان والطب البشرى بشكل أكبر من العام الماضى، نظراً لزيادة الإقبال، وتجهيز الملاعب والتوسّع فى الأنشطة الطلابية والسكن الجامعى واستكمال جميع النواقص، ويجرى العمل على إنشاء مركز تنمية مهارات الطلاب ممول من الاتحاد الأوروبى وتحت إشراف الجامعة الأمريكية، وسيعمل بدءاً من العام الدراسى الجديد.

ماذا عن الطاقة الاستيعابية للجامعة؟

- نستهدف العام الجديد 2000 طالب، ولدينا حالياً 3600 طالب مقيد بمختلف البرامج بأفرع الجامعة الثلاثة «الطور، رأس سدر، شرم الشيخ».

هل يتم تدريب طلاب الجامعة بمستشفيات وزارة الصحة؟

- هناك توجيه من القيادة السياسية بأن كل الجامعات الموجودة فى المحافظات الحدودية تقوم بتدريب طلابها فى مستشفيات وزارة الصحة، ولدينا القرارات بذلك، وقُمنا من خلال ذلك بعمل بروتوكولات مع وزارة الصحة، وبعدها تم إبرام بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية نهاية 2022، وحالياً جميع الطلاب يتم تدريبهم فى المستشفيات الموجودة بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك طلاب التمريض، وقريباً افتتاح مستشفى الطور التعليمى، وسيتم تدريب الطلاب به، وهيئة الرعاية الصحية لا تمانع فى تدريب الطلاب بأى مستشفى يتم اختياره من قِبل الجامعة.

ماذا عن مصروفات جامعة الملك سلمان 2023؟

- تم زيادة مصاريف كليات القطاع الطبى 10% عن العام الماضى، وبالنسبة لباقى الكليات لم يتم زيادة مصاريفها.

ماذا عن التعاون مع الجامعات الأجنبية والبروتوكولات الدولية؟

- لدينا منهج نسير عليه فى التعاون مع الجامعات الأجنبية، البداية من دراسة الملف الخاص بالجامعة والكليات ورؤية الأعداد والشرائح الملتحقة بالجامعة، والأمر الثانى يتمثل فى أن يكون التعاون غير مستنزف للعملة الأجنبية.

ونعمل حالياً مع جامعة «isme» فى النمسا، وتم توقيع عقد تعاون عام 2020، ونعمل حالياً على ضبط العقود، بحيث يتم إدخال برامج دراسية متنوعة ومختلفة لتقليل التكاليف على الطلاب، وهى جامعة ذات سمعة عالمية طيبة. ونعمل حالياً على أن يكون هناك تعاون مع جامعات ألمانية وتتميز بالرسوم البسيطة، ولدينا تعاون مع جامعة «تنسى» الأمريكية بكلية الطب البيطرى.

مستقبل «الجامعي»

الدولة المصرية انتهجت استراتيجية كبرى لتطوير قطاع التعليم الجامعى من حيث الإتاحة لجميع أنماط التعليم من جامعات جديدة وكليات وبرامج وتخصّصات تواكب متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة مزودة بجميع الإمكانيات العلمية والبشرية، وفقاً لأحدث النظم العالمية فى التعليم.