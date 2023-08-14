تنسيق جامعة الملك سلمان 2023.. الطب البشري 82% والهندسة 65%

أصبحت الجامعات الأهلية قبلة الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، لا سيما الذين لم تمكنهم درجاتهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية، آملين في تحقيق طموحاتهم التي خططوا لها منذ بداية التحاقهم بمرحلة التعليم الثانوي.

نسب تنسيق كليات جامعة الملك سلمان 2023

ونستعرض نسب تنسيق بعض الكليات في جامعة الملك سلمان 2023، والتي جاءت على النحو التالي :

%79 لطب الأسنان و78% للعلاج الطبيعي

- كليات الطب البشري جامعة الملك سلمان 82%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات طب الأسنان جامعة الملك سلمان 79%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات العلاج الطبيعي جامعة الملك سلمان 78%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الصيدلة جامعة الملك سلمان 78%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الطب البيطري جامعة الملك سلمان 73 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الهندسة جامعة الملك سلمان 65 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات علوم الحاسب جامعة الملك سلمان 62 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات تكنولوجيا العلوم الصحية وكليات التكنولوجيا الحيوية جامعة الملك سلمان 59%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الفنون التطبيقية (الشعبة العلمية) جامعة الملك سلمان 59%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات العلوم الأساسية جامعة الملك سلمان 58%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الإعلام وفنون الاتصال (الشعبة الأدبية) جامعة الملك سلمان 55%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات اللغات والترجمة جامعة الملك سلمان 55%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الملك سلمان 55%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة جامعة الملك سلمان 55%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الزراعة جامعة الملك سلمان 55%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات السياحة والفنادق بالجامعات الأهلية 55%.