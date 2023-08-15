مصاريف جامعة الملك سلمان 2023 - 2024.. الطب البشري بـ115 ألف جنيه

تزامنًا مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، تنشر «الوطن» مصاريف الجامعات الخاصة والمصروفات الدراسية، ومنها مصاريف جامعة الملك سلمان لعام 2023 - 2024.

مصاريف الدراسة بجامعة الملك سلمان

وجاءت المصاريف داخل جامعة الملك سلمان كالآتي:

- مصاريف كلية طب بشري: 115 ألفًا و500 جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 106 آلاف و700 جنيه.

- مصاريف كلية تمريض: 31 ألف جنيه مصري.

- مصاريف كلية طب بيطري: 66 ألف جنيه.

- مصاريف كلية صيدلة: 93 ألفًا و500 جنيه.

- مصاريف كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة والحاسبات: 69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة المعمارية: 69 ألف جنيه.

مصاريف كلية علوم وهندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون: 49 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه

- مصاريف كلية السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه.

تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، قد أعلن أمس الاثنين في مؤتمر صحفي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات الحكومية والمعاهد العليا، كما أعلن أيضًا بدء تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء، إلى السبت 19 من الشهر الجاري، بحد أدنى للشعبة العلمية 250 درجة، بما يعادل 60.8%، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.