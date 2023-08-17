ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية بـ260 سنة حبس في 3 محافظات
كتب:
محمد بركات
01:44 م | الخميس 17 أغسطس 2023
حملة أمنية _ صورة أرشيفية
تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية.
نتائج الحملة
وجاءت نتائج الحملة كالتالي:
- ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة هارب من تنفيذ 86 حُكما بتهم تبديد بإجمالي 48 سنة حبس.
- أحد الأشخاص بالبحيرة هارب من تنفيذ 58 حُكما بتهم تبديد بإجمالي 74 سنة حبس.
- أحد الأشخاص بكفر الشيخ هارب من تنفيذ 80 حُكما بتهم تبديد وإيصال أمانة بإجمالي 36 سنة حبس.
- أحد الأشخاص بالفيوم هارب من تنفيذ 53 حُكما بتهم تبديد وإيصال أمانة بإجمالي 102 سنة حبس، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية.