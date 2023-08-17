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ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية بـ260 سنة حبس في 3 محافظات

كتب:

محمد بركات
01:44 م | الخميس 17 أغسطس 2023
حملة أمنية _ صورة أرشيفية

حملة أمنية _ صورة أرشيفية

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية.

نتائج الحملة 

وجاءت نتائج الحملة كالتالي:

- ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة هارب من تنفيذ 86 حُكما بتهم تبديد بإجمالي 48 سنة حبس.

- أحد الأشخاص بالبحيرة هارب من تنفيذ 58 حُكما بتهم تبديد بإجمالي 74 سنة حبس.

- أحد الأشخاص بكفر الشيخ هارب من تنفيذ 80 حُكما بتهم تبديد وإيصال أمانة بإجمالي 36 سنة حبس.

- أحد الأشخاص بالفيوم هارب من تنفيذ 53 حُكما بتهم تبديد وإيصال أمانة بإجمالي 102 سنة حبس، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات