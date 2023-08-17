مصرع طفل غرقا في منشأة القناطر

لقى طفل مصرعه غرقا بضاحية أبو غالب الجديدة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالى بناحية أبو غالب، بتوفي طفل غرقا، وعلى الفور توجهت قوة من قسم الشرطة سريعا إلى مكان الواقعة.

مصرع طفل غرقا

وبالانتقال تم التقابل مع والد الطفل المتوفى، عامل 33 سنة، بمزرعة أبو غالب، والذي أفاد أن نجله المتوفى طالب 8 سنوات، ذهب لشراء شاى لكنه لم يعد، وبقيامه بالبحث عنه وجد صندل نجله بجوار حوض مياه بعمق 4 أمتار، ملك أحد الجيران وبالنزول داخله عثر على نجله بأرضية الحوض، وقام الأهالى بمساعدته في استخراج نجله.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه بسؤال الشهود، أيدوا ماجاء في الفحص، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.