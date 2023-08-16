مصرع طفل صدمه جرار زراعي في بني سويف

لقي طالب مصرعه، بعدما صدمه جرار زراعي بمدخل قرية كوم أبوخلاد على طريق بني سويف الفيوم الجديد، ونقلته سيارة إسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوفاة طالب صدمه جرار زراعي في بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري زراعي أمام دخلة قرية كوم أبوخلاد على طريق بني سويف الفيوم الجديد بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة «عبد العال حمادة عبدالعال»، طالب، يبلغ من العمر 13 عامًا، مقيم قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفي إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، تمهيدًا للتصريح بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.