مصرع سيدة وإصابة 11 في انقلاب «ميكروباص» بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي انقلاب «ميكروباص» على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 11 آخرين جميعهم من محافظة سوهاج، حيث وقع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

انقلاب «ميكروباص» بالصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب مدخل مركز أبوقرقاص جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة.

انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع حادث الانقلاب، وتبين مصرع روحية أبوزيد رضوان 65 سنة مقيمة بمحافظة سوهاج وإصابة 11 آخرين، هم أشرف محمود سيد 19 سنة وأحمد محمود شعيب 31 سنة وسناء السيد محمود 26 سنة وهناء إبراهيم طارق 7 سنوات وشقيقتها رقية 6 سنوات ومحمد عاطف صديق 28 سنة وأحمد ناصر أبو رحاب 21 سنة وأحمد محمود إبراهيم 23 سنة علاء الدين محمد حسن 36 ستة، وأحمد صبرة عبداللطيف 30 سنة والسيد فتحي علي 42 سنة مقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

نقل المصابين لمستشفى ملوي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، والتحفظ على جثة المتوفاه والسيارة تحت تصرف النيابة العامة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.