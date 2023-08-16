الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية في جامعة المنيا للأدبي والعلمي

19 كلية داخل جامعة المنيا ما زالت متاحة لتنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الكليات والمعاهد الحكومية، للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى.

كليات متبقية لتسيق المرحلة الثانية بالمنيا

وقال مسؤول في جامعة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك 19 كلية في جامعة المنيا ستدخل في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية وهي: طب بيطري المنيا، علوم المنيا، ألسن المنيا، فنون جميلة عمارة، فنون جميلة (فنون)، آداب، تربية تعليم إبتدائي المنيا، تربية المنيا، تربية رياضية بنات المنيا، تربية رياضية بنين المنيا، تربية طفولة مبكرة المنيا، تربية فنية المنيا، تربية نوعية المنيا، تربية نوعية موسيقية المنيا، تمريض المنيا، حقوق المنيا، زراعة المنيا، دار علوم، سياحة وفنادق المنيا.

وجاءت كليات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، في جامعة المنيا في تنسيق المرحلة الأولي إلي أعلنه وزير التعليم العالي.

7 كليات متاحة بجامعة المنيا الأهلية

كما أعلنت جامعة المنيا الأهلية في وقت سابق عن فتح باب القبول في 7 كليات، وتم تحديد الحد الأدني للقبول ومصروفات كل كلية علي حدة علي النحو التالي: الطب البشري بحد أدنى 80% ومصروفاتها 120 ألف جنيه، طب الأسنان بحد أدنى 78% ومصروفاتها 100 ألف جنيه، برنامج الصيدلة الإكلينيكية بحد أدنى 72% ومصروفاتها 70 ألف جنيه، العلاج الطبيعي بحد أدني 76% ومصروفاتها 70 ألف جنيه، برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بحد أدنى لها 86% ومصروفاتها 50 ألف جنيه، الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحد أدنى 60% ومصروفاتها 40 ألف جنيه، برنامج الدعاية والإعلان والعلاقات العامة بحد أدني 53% ومصروفاتها 30 ألف جنيه.