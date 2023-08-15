محافظ المنيا: التشغيل التجريبي للمجمعات الخدمية يشهد إقبالا ملحوظا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن التشغيل التجريبي للمجمعات الحكومية بالمحافظة يشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين في 18 مجمعا خدميا، حيث تم الانتهاء من 32 مجمعا بالقرى المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

تشغيل المجمعات الخدمية بالمنيا

وأشار محافظ المنيا، في بيان صحفي، إلى أن التشغيل التجريبي للمجمعات الخدمية شمل 18 مجمعا بواقع 4 مجمعات في قرى «صفانية - عطف حيدر - الشيخ مسعود - بني عامر» بمركز العدوة، وقرى «كفر خزام - تل بني عمران - نزلة البدرمان - بني حرام - دلجا» بمركز ديرمواس، وقرى «المعصرة - نواي - تونا الجبل - تندة - دروة - الروضة - إبشادات- قلندول - دير البرشا» بمركز ملوي، بالإضافة إلى 14 مجمعا خدميا بقرى مركزي مغاغة وأبوقرقاص سيتم قريبا الإعلان عن بدء تشغيلها تجريبيا ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، لخدمة 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة.

تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن

وأوضح محافظ المنيا أن المجمعات الخدمية مجهزة تكنولوجيًا بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، حيث تحتوي على منافذ خدمة للإدارة المحلية، إلى جانب 6 قطاعات وهي «التضامن الاجتماعي والتموين والشهر العقاري والبريد والسجل المدني ومركز تكنولوجي»، من أجل تخفيف أعباء ومشقة الانتقال للتيسير على المواطنين.