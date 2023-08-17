شروط التقديم في وظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط ومميزات التقديم في وظائف المعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بعد فتح باب التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أنّ التقديم مستمر حتى يوم 3 سبتمبر المقبل.

مميزات التقديم في وظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- العمـل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

- فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

- حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

شروط الالتحاق بوظائف المعلمين والإداريين

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما في أكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائًيا دون الرجوع إلى الوزارة بأي حق قانوني.

- ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي eg.gov.emis.tawzef://https.

الشروط العامة للوظائف

- منصب المدير الأكاديمي حاصل على مؤهل عال مناسب في التربية او الإدارة ويفضل الحاصل على ماجستير.

- قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه.

- يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات سبق له العمل كمدير مدرسة.

- يفضل من لديه خبرة في المجال المتقدم له أن يكون حاصل علي مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.