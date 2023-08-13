60 ألف جنيه إيرادات فيلم «تاج» بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم «تاج» بطولة تامر حسني إيرادات في شباك تذاكر السينما بلغت 60 ألف و221 جنيها في يوم واحد، وتراجع إلى المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية والتي تتصدرها أفلام «مرعي البريمو، ع الزيرو، البطة الصفرا، بيت الروبي، البعبع» وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «تاج»

وجاء إجمالي إيرادات الفيلم منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2023 الـ 45 مليون جنيه، فيما تجاوزت إيرادات فيلم بيت الروبي 120 مليون جنيه، وحقق «البعبع» أكثر من 42 مليون جنيه، و«مرعي البريمو» في أول أسبوع عرض حقق أكثر من 8 ملايين جنيه، و6 ملايين جنيه لفيلم «ع الزيرو».

أبطال فيلم «تاج»

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق، ويتضمن عدد من الأغنيات منها هرمون السعادة التي حققت 24 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يوتيوب.

تأتي قصة فيلم تاج، حول شقيقان توأم ويتمتع كلاهما بقوى خارقة للطبيعة، فيما يستغل تاج هذه المقومات لصالح الخير، ويقع في غرام فتاة، فيما يقوم شقيقه هارون باستغلال قوته لصالح الشر، وذلك في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال.