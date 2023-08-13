رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

60 ألف جنيه إيرادات فيلم «تاج» بالسينما في يوم واحد

كتب:

هبة أمين
11:44 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
تامر حسني ودينا الشربيني في فيلم تاج

تامر حسني ودينا الشربيني في فيلم تاج

حقق فيلم «تاج» بطولة تامر حسني إيرادات في شباك تذاكر السينما بلغت 60 ألف و221 جنيها في يوم واحد، وتراجع إلى المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية والتي تتصدرها أفلام «مرعي البريمو، ع الزيرو، البطة الصفرا، بيت الروبي، البعبع» وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «تاج»

وجاء إجمالي إيرادات الفيلم منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2023 الـ 45 مليون جنيه، فيما تجاوزت إيرادات فيلم بيت الروبي 120 مليون جنيه، وحقق «البعبع» أكثر من 42 مليون جنيه، و«مرعي البريمو» في أول أسبوع عرض حقق أكثر من 8 ملايين جنيه، و6 ملايين جنيه لفيلم «ع الزيرو».

أبطال فيلم «تاج»

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق، ويتضمن عدد من الأغنيات منها هرمون السعادة التي حققت 24 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يوتيوب.

تأتي قصة فيلم تاج، حول شقيقان توأم ويتمتع كلاهما بقوى خارقة للطبيعة، فيما يستغل تاج هذه المقومات لصالح الخير، ويقع في غرام فتاة، فيما يقوم شقيقه هارون باستغلال قوته لصالح الشر، وذلك في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال.

اقرأ المزيد:

فيلم تاج يحتل المركز قبل الأخير في دور العرض بإيرادات 100 ألف جنيه

124 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم تاج في دور العرض أمس

200 ألف جنيه إيرادات فيلم تاج في السينما خلال 24 ساعة

فيلم «تاج» بطولة تامر حسني في المركز قبل الأخير بقائمة إيرادات أمس

115 ألف جنيه إيرادات فيلم تاج بالسينما في يوم واحد

فيلم «تاج» لتامر حسني يحقق 44 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

تامر حسني يعلن عرض فيلم تاج في أمريكا بعد نجاحه
بقلم هبة أمين