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بالخطوات.. كيفية تغيير عداد الكهرباء التقليدي بآخر مسبوق الدفع

كتب:

سلامة عامر
04:58 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
عداد كهرباء مسبوق الدفع

عداد كهرباء مسبوق الدفع

يبحث مشتركو شركات توزيع الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة عن الخطوات والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها بجميع الشبكات والفروع عن خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدي والميكانيكي بعداد آخر مسبوق الدفع خاصة مع تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة موسعها لتحويل ما يقرب من 28 مليون عداد تقليدي إلى آخر مسبوق الدفع.

خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدي بعداد آخر مسبوق الدفع

وحدد قطاع الاشتراكات بالشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدي بعداد آخر مسبوق الدفع من خلال اتباع التالي:

الخطوة الأولى:

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن، وإحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.

- التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ثانيا: إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدي

- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد.

- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل.

- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.

- حصر المديونية وهي تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

- تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.

- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيها حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.

- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.

- تغيير العداد التقليدي الذي يحدث به أي عطل بعداد مسبوق الدفع كانت خطوة أولى قبل البدء بتغيير كل العدادات القديمة حتى لو كانت سليمة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.