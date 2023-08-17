عاجل.. أماكن سقوط الأمطار والسيول غدا.. «خلي بالك وابعد عنها»

أمطار وصلت إلى حد السيول شهدتها بعد المناطق على مدار الأيام القليلة الماضية، جعلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على إعلان تفاصيل حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا.. تصل حد السيول

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وأضافت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على على فترات متقطعة، لذلك يجب تجنب قضاء إجازة الـ«ويك إند» بها.