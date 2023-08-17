عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الجلسات المتخصصة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري

قالت أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني سوف يستكمل إجراءاته بصورة طبيعية، لافتة إلى أن مخرجات الجلسة الخاصة أمس مرحلية وليست مخرجات نهائية للحوار، وأن الجلسات العامة ستستمر والجلسات الخاصة في بعض اللجان مستمرة على التوزاي مع الجلسات العامة.

استمرار الجلسات المتخصصة

وأضافت صابر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الجلسات المتخصصة المغلقة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، موضحة أنّ التوصيات النهائية التي سترفع إلى الرئيس، ستكون شاملة لكل التوصيات التي حدثت خلال جلسات الحوار الوطني، مقسمة إلى مقترحات تشريعية وتنفيذية، وسيوجه الرئيس بعدها هذه المقترحات إلى الجهات المعنية لتنفيذها.

استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني

وأشارت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى استجابة الرئيس السيسي للتوصيات التي أرسلها مجلس الأمناء أمس، قائلة إنها تدل على متابعة الرئيس للحوار واستعداده لتنفيذ توصيات الحوار مثلما تحدث في أكثر من مناسبة، موضحة أنّ التكامل الحادث بين الحوار الوطني والرئيس السيسي يبلور أهمية الحوار الوطني، ودليلا على أن الحوار نجح في تقريب وجهات نظر مختلفة مع بعضها البعض.

ومن المتوقع أن يستمر الحوار الوطني خلال الأيام القادمة في الجلسات المتخصصة، لمناقشة قضايا اللجان التي انتهت من مناقشة الملفات الخاصة بها، وذلك بعد رفع مجلس الأمناء توصيات بعض اللجان أمس إلى رئيس الجمهورية.