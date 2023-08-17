عضو بالشيوخ: اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطني يعكس مدى حرصه على تنفيذها

ثمّن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، اهتمام الرئيس السيسي، وتلقيه مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكدا أن ذلك يعكس مدى حرص الرئيس على سماع وجهات النظر التي خرجت عن القوى السياسية الممثلة لكافة أطياف الشعب المصري وتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

فهمي: جلسات الحوار الوطني لم يكن بها سقف للحريات

وقال «فهمي»، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي قدم الشكر لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، وأكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، كما تقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وأشار النائب إلى أن جلسات لجان الحوار الوطني تضمنت آراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الآراء إلا المصلحة الوطنية العليا وسجلت إدارة ومجلس أمناء الحوار الوطني كافة الملاحظات ومشروعات القوانين وفحصت كافتها من خلال الأمانة الفنية للوصول إلى توصيات نهائية تخدم المجتمع والمواطن المصري.

عضو الشيوخ: كل رأي طُرح يعبر عن صاحبه

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الآراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد آراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه مؤكدا أن آراء الحوار الوطني صدرت عن مجلس الأمناء وتم الإعلان عنها والحوار الوطني ليس جهة حزبية بل هو نقاش صحي بين كل الأطراف والقوى السياسية.