عاجل.. مفاجأة جديدة في صفقة انتقال زيزو للشباب السعودي

حسم مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف اللاعب من الرحيل عن النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل وجود عرض رسمي من جانب نادي الشباب السعودي، للحصول على خدمات اللاعب، بداية من الموسم المقبل بشكل رسمي.

كواليس مفاوضات الشباب لضم «زيزو»

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن ما يخص مسألة انتقال أحمد سيد زيزو إلى نادي الشباب السعودي لم تغلق حتى هذه اللحظة بصورة نهائية، مشيرا إلى أن هناك جلسة سيجرى عقدها مع النادي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى نادي الزمالك لم يصرف المستحقات المتأخرة لأحمد سيد زيزو حتى هذه اللحظة، موضحا أنها تتخطى حاجز الـ15 مليون جنيه، مشددا على أنه «لن نشكو نادي الزمالك نهائيا في أي اتحاد، ونريد الحصول على حقوقنا بالطرق الشرعية».

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