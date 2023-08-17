برنامج الهندسة الطبية والحيوية بجامعة المنصورة.. اعرف مجالات العمل

يهدف برنامج الهندسة الطبية والحيوية في كلية الهندسة بجامعة المنصورة، إلى إعداد كوادر هندسية متميزة ورواد أكفاء في مجال الهندسة الطيبة والحيوية، ليكونوا قادرين على المنافسة محليا وإقليميا في التطبيقات العملية والبحث العلمي، ويكونوا نموذجا يحتذى في تطوير المجتمع وتنمية موارده، والوصول إلى مرتبة الإبداع والريادة، بحسب الموقع الرسمي للكلية.

شروط القيد في برنامج الهندسة الطبية والحيوية

وفقا للموقع الرسمي، تنشر «الوطن» لقرائها الراغبين في الالتحاق ببرنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية الهندسة في جامعة المنصورة، الوثائق اللازمة بالكلية من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات كما يلي:

1- يسجل الطالب لدرجة البكالوريوس في هذا البرنامج اذا كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شعبة رياضيات

3- أن يكون مقبولا في كلية الهندسة

2- أن يستوفى الشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، ولا يجوز تجاوز شروط مكتب التنسيق فيما يخص التوزيع أو التحويلات.

نظام الدراسة في البرنامج

تبلغ مدة الدراسة 5 سنوات يعتمد هذا البرنامج على نظام الساعات المعتمدة ويحتاج الطالب لدراسة عدد المقررات الدراسية بما لا يقل عن 180 ساعة معتمدة واجتياز المقررات بنجاح للحصول على درجة البكالوريوس.

مجالات العمل في البرنامج

يشمل هذا البرنامج التخصصات الطبية والهندسية ومن الممكن أن يعمل الخريج في المجالات الطبية مثل أجهز التشخيص والأشعة ومعامل الأحياء الجزيئية، والأجهزة والأدوات التعويضية، ويمتد لأنشطة وتطبيقات حيوية مثل الصناعات الدوائية والغرف العقيمة والأمصال واللقاحات ومعامل الدم.