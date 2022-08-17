نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة 2022.. متساوية مع «القاهرة»

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة 2022‏‏، وذلك ‏بجموع درجات 366 درجة بنسبة 89.26%، مرتفعة بمقدار 11 درجة عن تنسيق العام الماضي والذي كان 355 درجة، وذلك ضمن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022‏، لشعبة الرياضة، لتنتهي فرص طلاب شبعة الرياضة المرحلة الثانية من الدخول إلى هندسة المنصورة إلا أنه ما يزال أمامهم الكثير من الفرص في الدخول إلى كليات أخرى.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة 2022

وجاء نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة 2022‏، بمجموع 366 درجة نفس تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة، وأعلي في التنسيق من كليات الهندسة في: «الزقازيق 363 درجة، دمياط 362 درجة، قناة السويس بالإسماعيلية 362 درجة، عين شمس 361 درجة، بورسعيد 359 درجة، طنطا 358 درجة، كفر الشيخ 355 درجة، المنوفية بشبين الكوم 354 درجة»

تاريخ كلية الهندسة جامعة المنصورة

وتعتبر كلية الهندسة جامعة المنصورة، واحدة من أعرق كليات الهندسة في محافظات الدلتا، وبحسب موقع الكلية، فقد بدأت بإنشاء المعهد العالي الصناعي في عام 1957 من أجل تخريج فنيين تطبيقيين، كانت مدة الدراسة به 4 سنوات، وزادت إلي 5 سنوات لتتحول إلى كلية الهندسة حيث يدرس الطالب بها سنة أولى «إعدادي» ويعقبها 4 سنوات دراسة في التخصص الذي يريده الطالب.

أقسام وبرامج كلية الهندسة جامعة المنصورة

وتمنح كلية الهندسة جامعة المنصورة طلابها الاختيار بين 10 أقسام متاحة لهم في الكلية يخصصون في أيام منها وهي أقسام: «الهندسة الكهربية، الحاسبات ونظم التحكم، الغزل والنسيج، الرياضيات والفيزياء الهندسية، الإلكترونيات والاتصالات، الإنتاج والتصميم الميكانيكي، هندسة القوى الميكانيكية، الهندسة المعمارية، الهندسة الإنشائية، هندسة الأشغال العامة، هندسة الري والهيدروليكا»

ودخل في كلية الهندسة جامعة المنصورة نظام التعليم بنظام الساعات المعتمدة ووصل عدد البرامج بها إلى 12 برنامج يستطيع أي طالب الالتحاق بأي قسم فيها وهم: «هندسة الميكاترونيكس، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة ‏العمارة المستدامة، هندسة المياه المستدامة، هندسة البناء والتشييد، الهندسة الطبية والحيوية، ‏الهندسة الكيميائية والبيئية، هندسة البنية التحتية والبيئية، هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، الهندسة الإنشائية، هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة، ‏ هندسة الاتصالات والحاسبات».