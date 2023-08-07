طرق الحصول على التذاكر من ماكينات «TVM» بمحطات المترو.. 10 خطوات (فيديو)

كشفت وزارة النقل، عن طرق الحصول على التذاكر من ماكينات «TVM» بمحطات المترو، إحدى وسائل الدفع الإلكترونية التي سعت الهيئة القومية للأنفاق لتوفيرها، تسهيلاً وتيسيراً على الركاب، مؤكدة حرصها على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

ونشرت وزارة النقل فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وضحت فيه طرق الحصول على التذاكر من ماكينات «TVM» بمحطات المترو، مؤكدة أن هذه الماكينة تُغنى الراكب من الذهاب إلى شباك التذاكر للحصول على التذكرة.

طرق الحصول على التذاكر من ماكينات «TVM» بمحطات المترو

- يذهب الراكب إلى الماكنية الكائنة في محطة المترو.

- يختار من الماكينة خانة التذاكر.

- يضغط الراكب على زر «تأكيد بداية من محطة القيام».

- يختار الراكب «محطة الوصول».

- يضغط الراكب على زر «تأكيد».

- يختار الراكب كمية التذاكر التي يرغب في شرائها.

- يضغط الراكب على زر إجمالي التكلفة.

- يسدد الراكب التكلفة في خانة الدفع.

- يسحب الراكب التذاكر.

- لم يختلف سعر تذكرة المترو في الماكينة عن سعرها في شباك التذاكر.

ونوهت الوزارة إلى أن ماكينات الدفع الإلكترونية، تُسهل على المواطنين عملية الشراء، خاصة مع الإقبال المتزايد على استخدام خطوط المترو، كوسائل نقل جماعية، لافته إلى أنه يجرى حالياً التوسع في شبكة المترو سواء بتنفيذ الخط الرابع أو بتنفيذ امتدادات للخط الثالث للمترو.

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