انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن.. «اعرف عيار 21 بقى بكام»

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، اليوم الخميس 17-8-2023، انخفاضاً، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2275 جنيها دون مصنعية، كما انخفض جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2600 جنيه خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2383 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2275 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1950 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1517 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 استقرارا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 18200 جنيه للشراء.