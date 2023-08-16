أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق

ما يزال الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن في الوقت الراهن، وفق خبراء الاقتصاد، لهذا يحرص كثيرون على متابعة أسعار المشغولات الذهبية، وبينها أسعار السبيكة الذهب اليوم الأربعاء والتي تتنوع أسعارها وفق عدد الجرامات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار السبائك الذهب وأوزانها في السوق المصري، وفق محلات الصاغة، كما يلي.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام 2,883.48 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام6,881.04 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام13,631.01جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام26,947.46 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام53,527.94 جنيه.

سعر سبيكة الذهب أوقية 79,622.81 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 83,000.45 جنيه.

سعر السبيكة الذهب 50 جراما

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 132,902.38 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 265,280.49 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31,430.98 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2,639,698.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,322,208.28 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن 2245 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2560 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 1920 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1500 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1286 جنيها.