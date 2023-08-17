«اضحك» دويتو غنائي يجمع رامي صبري وروبي

يستعد رامي صبري، وروبي لإطلاق دويتو غنائي جديد باسم «اضحك» خلال الساعات المُقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك في مفاجأة جديدة من الثنائي.

أغنية رامي صبري وروبي

أغنية رامي صبري وروبي من كلمات عليم، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله، وتسجيل أمير ناثان، وجيتار أحمد حسين، وأوكورديون وائل النجار، وتم التسجيل في استوديو Music Yard، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.

ويقدم رامي وروبي الأغنية بطريق صيفية مميزة من خلال كلمات وألحان رشيقة تناسب الأجواء الصيفية.

روبي تتعاون مع أحمد سعد في دويتو غنائي

وكانت روبي تعاونت مع الفنان أحمد سعد، في دويتو غنائي لأول مرة، بعنوان «يا ليالي»، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهي من كلمات فلبينو أحمد فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع إسماعيل نصرت، وإنتاج شركة «مزيكا»،ويشهد الكليب اول تعاون بين أحمد سعد وروبي.