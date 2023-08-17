4389 طالبا تقدموا لبرامج جامعة الوادي الجديد الأهلية إلكترونيا

أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية في محافظة قنا، إن عدد المتقدمين مبدئيا عبر الموقع الإلكتروني في تنسيق جامعة قنا الأهلية الذي أغلق صباح اليوم، هم 4389 طالبا وطالبة في كل البرامج الستة التعليمية في الجامعة، وأنه من اليوم تم تلقي الطلبات من عدد من المقبولين.

جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023-2024

وأكدت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023 أن موقع التنسيق للجامعة أغلق اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا وأن أعداد كبيرة تقدمت ونسقت إلكترونيا في برامج الطب والجراحة، علاج طبيعي، الصيدلة، التمريض، والهندسة، حاسبات ومعلومات.

وأشارت الجامعة إن عمليات الفرز للمتقدمين في برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية والذين نسقوا عبر الموقع الإلكتروني، بحسب الحدود الدنيا للقبول في البرامج التعليمية في جامعة قنا الأهلية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

المصروفات والحد القبول في برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

وحددت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023، الحد الأدنى للقبول في الكليات أوالبرامج في جامعة قنا الأهلية كالآتي:

- الطب والجراحة: 80% وقيمة مصروفات 110 آلاف جنيه

- العلاج الطبيعي: 76% وقيمة مصروفات 70 ألف جنيه

- الصيدلة: 72% وقيمة مصروفات 75 ألف جنيه

- التمريض: 55% وقيمة مصروفات 45 ألف جنيه

- الهندسة: 66% وقيمة مصروفات 65 ألف جنيه

- حاسبات ومعلومات: 60% وقيمة مصروفات 40 ألف جنيه