سحب 250 عينة لفحص مياه الشرب في مدينة العريش

عقد اللواء أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، اجتماعًا لمناقشة المشكلات المتعلقة بمياه الشرب في مدينة العريش.

وقال «عفش»، إن الاجتماع عقد بحضور إيهاب بكير سكرتير عام المجلس، والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، والمهندس محمد لطفي رئيس مرفق المياه بالعريش والمهندس أمير الزيني مدير مرفق الصرف الصحي بالعريش، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، بجانب ممثلي المجتمع المدني.

مناقشة الأمور الخاصة بمياه الشرب

أضاف «عفش»، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة من الأمور الخاصة بضخ مياه الشرب في مدينة العريش والمعوقات والحلول، حيث سيتم وضع عددا من التوصيات وعرضها على المسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطالب المواطنين.

بدوره قال الدكتور طارق شوكة، إن مديرية الصحة تحرص على صحة المواطن السيناوي، لافتا إلى سحب عينات من مياه الشرب لتحليلها في المعامل الخاصة بالصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أضاف أن اللجنة قامت بسحب عينات من مياه الشرب للتأكد من عدم وجود كسر في وصلات المياه أو شبكات الصرف الصحي، مطالبًا بضرورة تغيير الوصلات المعدنية التي تؤدي إلى تغير لون المياه.

سحب عينات لتخليلها

وأشار المهندس مصطفى عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، إلى أن الشركة قامت بسحب عينات من مياه الشرب وصلت إلى 250 عينية لتحليلها بعد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه، حيث سيتم وضع تقرير مفصل بنتائج تحليل العينات بكل شفافية حفاظا على صحة المواطن السيناوي.

أكد «عبد الفتاح»، أن كل محطة لتحلية المياه يوجد بها كيميائي لأخذ عينات من المياه المحلاة كل ساعة بصفة يوميه للتأكد من صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي.