عماد الدين حسين: جلسة أمناء الحوار الوطني استمرت 10 ساعات ونصف

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن استجابة الرئيس للحوار الوطني علامة جديدة على اهتمامه الشخصي بالحوار الوطني وتفعيله والتأكيد على أنه لم يكن شيء عادي.

جلسة مجلس الأمناء قياسية وغير مسبوقة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني قياسية وغير مسبوقة، لأنها استمرت 10 ساعات ونصف، وتوصلوا لـ65% من التوصيات للجان المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

محاور شملت 19 لجنة ناقشت 113 موضوعا

وأشار إلى أن هذه المحاور، شملت 19 لجنة، ناقشت 113 موضوعا، لافتًا إلى أن 70% من اللجان أجرت جلسات عامة وتخصصية، ووصلت لتوصيات أقرها مجلس الأمناء بتعديلات بسيطة وطفيفة، واقتراحات لا تغير جوهرها.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تبقى مجموعة من اللجان التي تحتاج لمزيد من النقاش، ومزيد من الوقت لتصل لهدفها.