«حقوق الإنسان والمواطنة»: الحوار الوطني منصة تجمع كل أبناء الشعب

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحوار الوطني منصة تجمع كل أبناء الشعب على طاولة واحدة، واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجاته طبيعية، وتدل على تفاعله مع الأحداث الجارية، وأنه يتابع على نحو دقيق كل ما يدور.

الرئيس حريص على كل ما يهم المواطن

وأضاف «التهامي»، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن ذلك ينم على حرص الرئيس السيسي على كل ما يهم الوطن والمواطن، وما جرى في الحوار الوطني من مناقشات حول القضايا كلها في المحاور كلها، جرى التوافق على بعضها، والمناقشة ما زالت قائمة في بعض القضايا الأخرى.

وأشار إلى أن المخرجات التي جرى التوافق عليها في الحوار الوطني، جرى إرسالها للرئيس السيسي لكي يتخذ فيه قرارات فيما هو يخصه من الناحية الدستورية والتشريعية، وما لا يدخل في اختصاصه يحال إلى مجلس النواب.

الشعب يتابع جيدا الحوار الوطني

ولفت إلى أن الشعب المصري كان متابعا جيدا للحوار الوطني، التي تعد منصة حوارية، كان الكل يدلو بدلوه دون أي خطوط حمراء.