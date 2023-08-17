«التحالف الوطني» يجهز 25 من الفتيات المقبلات على الزواج

نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية كبرى بمقر المؤسسة بالقاهرة، لتسليم 25 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، عدد من الأجهزة المنزلية والكهربائية، بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم، وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.

قوافل طبية مجانية

وفي محافظة البحيرة، أطلق بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية المعدية بمركز إدكو.

بينما نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية، لقاءً مفتوحا مع صغار المزارعين بقرية محمد عبد الوهاب التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية والمياه، وكذلك مناقشة المشكلات التي تواجههم، تمهيدا لعرضها على المسؤولين لحلها.

معرض مجاني للملابس

كما أقامت جميعة الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني، معرضا لتوزيع 4000 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بعزبة المغربي وعزبة القشلي وعزبة فايقه وعزبة القصر وعزبة المحطة وعزبة ناصف والثمانيات وقرية طملاي وغمرين بمدينة منوف بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق الجمعية قافلة طبية شاملة للكشف وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرى الشيخ راجح ونزلة كعب بمركز أبو تيج، وقري بني إدريس والتمساحية بمركز القوصية وقرية عرب القداديح بمركز أبنوب وقرية الناصرية التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في شهر مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر، إذ يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.