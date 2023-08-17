جمعية مستثمري جنوب سيناء: زيادة أعداد سياح لاتفيا وكازاخستان بشرم الشيخ

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد القادمين من دولتي «لاتفيا وكازاخستان» إلى مدينة شرم الشيخ خلال الموسم الصيفي الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار عبداللطيف، إلى أن تلك الزيادة تأتي في ظل وجود أعداد جيدة من سياح إيطاليا وروسيا وأوكرانيا، وعدد من الدول الأوربية الأخرى، ما ساهم في رفع نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال الشهر الجاري لما يقرب من 80%.

زيادة عدد السياحة الوافدة من إيطاليا

وأضاف عاطف عبداللطيف، لـ"الوطن"، أن السياح الإيطاليين هم الأكثر تواجدًا بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا بدأت فى العودة لمعدلاتها قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال عامي 2019 و2020، مشيرًا إلى أن ايطاليا تعتبر من أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لشرم الشيخ إلى جانب كل من روسيا وأوكرانيا.

انتعاش الموسم السياحي الشتوي بشرم الشيخ

وأكد عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن هناك طلب متزايد من شركات السياحة الأجنبية لتسيير رحلات إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى المقبل، موضحًا أن أعداد السياح المتوقع قدومهم للمدينة خلال الربع الأخير من العام الجاري، سيكون أعلى مقارنة بزوارها خلال ذات الفترة من عام 2022.