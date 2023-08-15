العالم في شهر واحد.. فيضانات وزلازل وحرائق وبراكين في 3 قارات

انتشرت الزلازل والبراكين والفيضانات والزلازل، في شهر واحد مؤخرا، في قارات مختلفة من العالم هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، وسط مخاوف من استمرار هذه الكوارث الطبيعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المناخية.

حرائق في أفريقيا وأوروبا

واندلعت الحرائق في دولة المغرب لمدة 3 أيام بعد نحو 10 أيام من اندلاع حرائق مشابهة في إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، وسط إعلان حالات إجلاء بالآلاف وإيقاف رحلات سائحين في اليونان، التي وعدت بتعويضهم عن هذه الرحلات برحلة أخرى في خريف 2024 في ظل الحدث المفاجئ الذي جعلها تخلي تواجد السائحين فيها خوفا على حياتهم.

بركان في إيطاليا

وأعلنت إيطاليا تعليق الرحلات الجوية جنوب البلاد بعد ثوران بركان في جبل إتنا بالقرب من المطار، حيث يضم هذا الجبل أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم ويتكرر ثورانه عدة مرات في السنة، ويمتلك الجبل أطول تاريخ موثق للإنفجاتر بين البراكين يعود لعام 425 قبل الميلاد، ويقع هذا البركان على ارتفاع أكثر من 3300 متر.

هزات أرضية متعددة تضرب تركيا

هذا البركان يأتي بعد 20 هزة أرضية ضربت مدينة تركية مؤخرا دون الإعلان عن إصابات أو وفيات أو خسائر في الأرواح أو الماديات عقب 6 أشهر من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا منتصف فبراير الماضي وتوفى فيه أكثر من 50 ألف شخص وأصيب عشرات الآلاف من الأشخاص.

فيضانات عدة في أوروبا وآسيا

في نفس السياق شهد العالم فيضانات عدة في شمال أوروبا في النرويج وفي الصين وفي روسيا وكوريا الجنوبية بعد موجة أمطار شديدة مما أدى إلى إجلاء الآلاف من الأفراد في هذه الدول المذكورة.