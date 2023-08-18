رابط التقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالمنيا.. 9 شروط مطلوبة

أعلنت محافظة المنيا، مد فترة التقديم للمشاركة بمشروعات الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حتى 1 سبتمبر المقبل.

وذكر بيان أصدره الديوان العام لمحافظة المنيا، أنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدورة الثانية، تقبل طلبات المشاركة عبر الرابط من هنا.

وتهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى إيجاد حلول مصرية من داخل المحافظات لمشكلات البيئة وتغير المناخ مع نشر الوعي حول تحديات التغير المناخي.

فئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم 6 فئات، هي: «فئة المشروعات كبيرة الحجم، المتوسطة، المحلية الصغيرة، الشركات الناشئة، المتعلقة بقضايا المرأة وتغير المناخ والاستدامة، غير الهادفة للربح».

شروط وآليات المشاركة في المبادرة

يتم التقدم للمشاركة في المبادرة، للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونيًا، على أنّ تستوفي المشروعات كافة الشروط التالية: أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، ويتقدم للفئة الخاصة به. أن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل ونتائجه مدعومة بأدلة، والحد الأدنى للمشروعات التي ما زالت قيد التطوير هو وجود دراسة كاملة وإثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ. أن يتضمن المشروع مكونا تكنولوجيا وآخر يرتبط بالاستدامة البيئية «أخضر». إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع، والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة مشاركة عدة جهات أو أفراد به، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين، وتحديد الشخص المخول باستلام مكافأة الفوز. لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم. يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية قبل إعلان النتيجة حيث إن المكافآت لن تصرف لأفراد. تحتفظ إدارة المبادرة بكامل الحق في تحري صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع وبالمرشح. جوائز المبادرة الخضراء الذكية للفائزين

تقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و500 ألف جنيه للمركز الثاني و250 ألف جنيه للمركز الثالث، فضلا عن التكريم التالي: